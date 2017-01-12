Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Kayıp Malezya uçağı ile ilgili kritik karar!

İçerisindeki 239 kişiyle üç yıl önce radar bağlantısı kopan Malezya Havayolları’na ait yolcu uçağı, artık aranmayacak.

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Kayıp Malezya uçağı ile ilgili kritik karar!

Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken kaybolan Malezya Havayolları’na ait MH370 sefer sayılı uçağın bulunamadığını, uluslararası haber ajansları son dakika olarak duyurdu.

Yaklaşık üç süren arama çalışmaları, bugün itibariyle sonlandırıldı. Hint Okyanusu’ndaki geniş bir alanı tarayan Malezya, Avustralya ve Çin, yaptıkları resmi açıklamayla enkazın bulunamadığını ilan etti.

8 Mart’ta 2014 tarihinde kaybolan uçağın içinde 239 yolcu ve mürettebat vardı. Uçağın bazı parçaları daha önce okyanus kenarındaki ülkelerin sahillerine vurmuştu.

Uçak Malezya ile Vietnam hava sahasının sınırına geldiğinde, Malezya hava kontrol kulesi yetkilileri görevi Ho Chi Minh Kenti’ndeki hava trafiği kontrol görevlilerine devretmişti. Bundan birkaç dakika sonra ise, MH370 uçağıyla olan tüm iletişim kesilmişti.

KAYNAK HABER7

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