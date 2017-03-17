Kerbela’yı kana buladılar

Irak’ta Şiilerin kutsal kenti Kerbela’da düzenlenen intihar saldırısında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Irak’ta Şiilerin kutsal kenti Kerbela yakınlarında intihar saldırısı düzenlendi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti. Bir canlı bombanın kendini patlatması sonucu gerçekleştirilen saldırıda en az 25 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Bir markete düzenlenen saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.
Haber7
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