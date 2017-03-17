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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Kerbela’yı kana buladılar

Irak’ta Şiilerin kutsal kenti Kerbela’da düzenlenen intihar saldırısında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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Kerbela’yı kana buladılar

Irak’ta Şiilerin kutsal kenti Kerbela yakınlarında intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti. Bir canlı bombanın kendini patlatması sonucu gerçekleştirilen saldırıda en az 25 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Bir markete düzenlenen saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.

Haber7

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