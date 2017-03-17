Kerbela’yı kana buladılar

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Irak’ta Şiilerin kutsal kenti Kerbela yakınlarında intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti. Bir canlı bombanın kendini patlatması sonucu gerçekleştirilen saldırıda en az 25 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Bir markete düzenlenen saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.

Haber7