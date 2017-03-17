Kerkük’te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kerkük Valiliği, referandumda oy verme işleminin son bulmasından sonra kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.
Kerkük Valiliği, referandumda oy verme işleminin son bulmasından sonra kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.
HAŞDİ ŞABİ’DEN KERKÜK AÇIKLAMASI
Çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu ve Irak ordusuyla birlikte DAEŞ’e karşı savaşan Haşdi Şabi güçlerinden Kerkük açıklaması geldi.
Haşdi Şabi komutanlarından Kerim Nıri Fransız haber ajansı AFP’ye verdiği demecinde, “Bir sonraki hedefimiz, başkomutanın emirlerine uymayan yasadışı gangsterler tarafından tarafından işgal edilmiş Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeler olacak” dedi.
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