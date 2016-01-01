Kıbrıs’ta süreç resmen durdu

Kıbrıs müzakerelerinde süreç resmen durdu. Rumların Enosis kararı sonrası Türk tarafı yarın yapılacak liderler toplantısına katılmayacak.
Rum meclisinin aldığı ‘Enosis’ kararının ardından Kıbrıs’ta gerilen ilişkiler barış müzakerelerini de etkiledi.
TÜRK TARAFI KATILMAYACAK
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncının, Rum tarafının Enosis kararına ilişkin geri adım atmadığı gerekçesiyle yarınki liderler toplantısına katılmayacağı bildirildi.
ENOSİS NEDİR?
Yunanistan’ın Kıbrıs’la birleşmesi anlamına gelen ‘Enosis’, Yunan Megali İdeası’nın değişmeyen hedeflerinden birisidir.
Kaynak Haber7
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