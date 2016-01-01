Kıbrıs’ta süreç resmen durdu

Türkiye'nin Rakka operasyonuna sadece stratejik destek vermek istemesinin sebebi belli oldu....

İran’ın stratejik olarak en önemli şehirlerinden, büyük petrol yataklarının bulunduğu Ahvaz şehrinde İran rejimine karşı gösteriler yed...

Kutuplaşan ABD'de siyasi yelpazenin uçlarında bulunan iki grup hem internette hem de sokaklarda birbirleriyle savaşıyor....