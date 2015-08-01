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Kırgızistan’da kargo uçağı düştü

Hong Kong Bişkek seferini yapan ACT Havayolları’na ait kargo uçağı Manas Havalimanı yakınlarında yerleşim bölgesine düştü. Kazada 32 kişi hayatını kaybetti.

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Kırgızistan’da kargo uçağı düştü

Hong Kong – Bişkek seferini yapan Boeng 747 tipi kargo uçağı Bişkek yakınlarında yerleşim birimine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kırgızistan Başbakanı Yardımcısı Muhambetkalıy Abulkaziyev, Hong Kong-Bişkek seferini yapan kargo uçağının yerel saatle 7.30 sularında Bişkek yakınlarındaki bir köye düştüğünü, kazada 32 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da şu ana kadar hastanelere 4 yaralının kaldırıldığı ifade edildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve cankurtaran ekipleri sevk edildi.

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Uçak ACT Havayolları’na ait

Kırgızistan Ulaştırma Bakanlığı, ACT Havayolları’na ait olduğu belirtilen uçakta 5 mürettabatın bulunduğunu, uçağın havaalanına iniş yaptığı sırada düştüğünü açıkladı.

Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Havalimanı geçici süreyle trafiğe kapatıldı

Kargo uçağının yerleşim birimine düşmesinin ardından havalimanının geçici süreyle trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Manas Havalimanı yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, havalimanının kaza nedeniyle yerel saatle 16.00’ya kadar trafiğe kapatıldığı belirtildi.

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Açıklamada, kaza yerindeki çalışmaların bitmesinin ardından havalimanının yeniden açılacağı ifade edildi.

ACT Havayollarından açıklama

ACT Havayollarından, Bişkek’te düşen kargo uçağına ilişkin açıklama yapıldı.

ACT Havayollarının internet sitesinde yer alan açıklamada, Hong Kong-Bişkek seferini yapan TC-MCL tescil işaretli uçağın Bişkek’e inişte bilinmeyen nedenle pist başına düştüğü belirtildi.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Hong Kong-Bişkek seferi yapmakta olan TC-MCL tescil işaretli uçağımız sabah 01.20 Z Bişkek’e inişte bilinmeyen nedenle pist başına düşmüştür. Dört kişilik ekibimizin son durumu hakkında net bilgilere ulaştığımızda tekrar bilgi verilecektir.”

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THY: Uçak THY’ye ait değil

Türk Hava Yolları (THY), Bişkek’te düşen kargo uçağının THY’ye ait olmadığını duyurdu.

Türk Hava Yolları’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, “Hong Kong Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan ve Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı’na gitmekte olan ACT Havayolları’na ait TC-MCL tescilli kargo uçağı Bişkek yakınlarında saat 01.40 UTC (Türkiye saatiyle 04.40) civarında düşmüştür.” denildi.

Açıklamada, düşen uçağın ve mürettebatının THY’ye ait olmadığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan taziye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev ile telefonda görüşerek Kırgızistan’daki uçak kazasına ilişkin taziyelerini sundu.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

KAYNAK AA

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