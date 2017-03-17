Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Kuzey Kore’de şoke eden olay! 200 ölü var

Kuzey Kore’de nükleer deneme alanında bir tünelin çökmesi sonucu yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

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Kuzey Kore’de şoke eden olay! 200 ölü var

Yonhap ajansının haberine göre, Japon Asahi televizyonu, Kuzey Kore’deki nükleer deneme alanı Punggye-ri’de inşaatı henüz bitmemiş bir tünelin çöktüğünü duyurdu.

Olayda, yaklaşık 100 kişinin göçük altında kaldığı, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir göçüğün meydana gelmesi sonucu 100’e yakın kişinin daha yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Tünelin ne zaman çöktüğü bilinmiyor.

Kuzey Kore yönetimi, 3 Eylül’de, 2006 yılından bu yana en güçlü ve 6. nükleer denemesini yapmıştı. Uydu fotoğrafları, nükleer denemenin yapıldığı Punggye-ri tesisi ve yakınlarında toprak kayması meydana geldiğini ortaya koymuştu.

AA

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