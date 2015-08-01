Libya uçağını kaçıranlar teslim oldu

Malta’ya kaçırılan Libya uçağında operasyon tamamlandı.
118 yolcusu bulunan ve iki kişi tarafından kaçırılarak Malta’ya indirilen uçak için düzenlenen operasyon tamamlandı.
Uçağı kaçıran iki kişi teslim oldu.
Uçağı kaçıranların Kaddafi yanlıları olduğu belirtiliyor.
KAYNAK HABER7
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