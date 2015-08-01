Libya uçağını kaçıranlar teslim oldu

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118 yolcusu bulunan ve iki kişi tarafından kaçırılarak Malta’ya indirilen uçak için düzenlenen operasyon tamamlandı.

Uçağı kaçıran iki kişi teslim oldu.

Uçağı kaçıranların Kaddafi yanlıları olduğu belirtiliyor.

KAYNAK HABER7