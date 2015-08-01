Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Libya uçağını kaçıranlar teslim oldu

Malta’ya kaçırılan Libya uçağında operasyon tamamlandı.

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Libya uçağını kaçıranlar teslim oldu

118 yolcusu bulunan ve iki kişi tarafından kaçırılarak Malta’ya indirilen uçak için düzenlenen operasyon tamamlandı.

Uçağı kaçıran iki kişi teslim oldu.

Uçağı kaçıranların Kaddafi yanlıları olduğu belirtiliyor.

KAYNAK HABER7

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