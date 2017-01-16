Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Meksika’da gece kulübünü taradılar!

Meksika Playa del Carmen kentinde düzenlenen BPM Festivali’ne düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

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Meksika’da gece kulübünü taradılar!

Meksika’nın Playa del Carmen kentinde düzenlenen BPM Festivali sırasında bir gece kulübünde ateş açıldı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ilk belirlemere göre 8 kişi hayatını kaybederken 10’dan fazla kişi de yaralandı.

Öte yandan kentteki etkinlikler iptal edilirken, polis de saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

KAYNAK HABER7

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