Mısır’da bombalı saldırıda çok sayıda kişi öldü

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Mısır’ın Sina Yarımadası’ndaki El-Ariş kentinde polis konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 18 polisin öldüğü ve 7 polisin yaralandığı bildirildi.

Polis ve ordu yetkilileri, saldırının yol kenarına yerleştirilen bombaların infilak etmesiyle başladığını, ardından silahlı adamların makineli tüfeklerle ateş açtığını ve bir polis aracına el koyduğunu belirtti.

Saldırının terör örgütü DAEŞ tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Haber7/İHA