Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Müslüman ülkede burka yasağı!

Nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan Kuzey Afrika ülkesi Fas, burkanın üretim ve satışını yasaklandı.

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Müslüman ülkede burka yasağı!

Fas İçişleri Bakanlığının ülkenin bazı kentlerine gönderdiği resmi bir yazıyla burka üretimi ve satışını yasakladığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı ülkenin Tanca, Tatavin, Mertil, Sela, Tarevdanat ve Meknes kentlerinde bulunan atölye ve mağazalara gönderdiği resmi yazıda, burka üretimi ve satışının yasaklandığını belirterek bu ürünün üretim ve satışının durdurulmasını talep etti.

Yasağın 48 saat içerisinde uygulanacağının dile getirildiği yazıda yasağa uymayanların ürettikleri mallara el konulacağı kaydedildi.

KARAR FAS’I İKİYE BÖLDÜ

Ancak karar, Kral 6. Muhammed tarafından ‘ılımlı İslamla’ yönetilen Fas’ı ikiye böldü. ‘Radikal bağlantıları’ gerekçe göstererek ekim ayındaki seçimlere katılması engellenen Hammad el Kabac, yasağın “abul edilemez olduğunu söyledi ve “Sahillerde Batılı mayolar giyilmesini de dokunulmaz bir hak olarak görülüyor olmalılar” dedi.

KAYNAK AA

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