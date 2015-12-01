Musul Uluslararası Havalimanı DEAŞ’tan geri alındı

Irak’ta Musul Uluslararası Havalimanı’nın terör örgütü DEAŞ’tan geri alındığı bildirildi.
Irak Federal Polis Teşkilatı Başkanı Raid Cevdet, yaptığı yazılı açıklamada, “Musul Uluslararası Havalimanı tamamen kurtarıldı. Güçlerimiz, Musul batısının ilk semti olan Tayaran semtine doğru ilerliyor.” dedi.
Öte yandan Musul Operasyonlar Komutanlığı Savaş Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada da DEAŞ’ın el geçirdiği en büyük askeri üs El-Gizlani’nin de örgütten geri alındığı belirtildi.
Açıklamada, terör örgütü DEAŞ’tan geri alınan askeri üsse Irak bayrağının asıldığı kaydedildi.
Koalisyon güçlerinin hava desteği sunduğu Musul’un batısını DEAŞ’tan kurtarma operasyonu geçen hafta pazar günü başlatılmıştı.
Kaynak AA
Hollanda'da vatandaşın kişisel bilgileriyle ilgili gizlilik ...
Yeni çiplik kartlarını almayanlar Türkiye'de anayasa değişik...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan Beşiktaş'ın rakibi bell...
Hollanda'da Rijswijk belediyesi hazırladığı yeni sosyal proj...
Azerbaycan Eğitim Bakanı Mikail Cabbarov ve beraberindeki he...
Hollanda'da Perşembe günü özellikle Güney ve Kuzey bölgeleri...
Hollanda'da son günlerde Amsterdam Tükem/ Ulu Cami (Tükem Ül...
Belçika'da Terör örgütü PKK destekçisi Milletvekili Zuhal De...
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'in yeni güncellemesi bü...
İngiltere'de dün yapılan ara seçimde iktidar partisi, ana mu...