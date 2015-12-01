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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Musul Uluslararası Havalimanı DEAŞ’tan geri alındı

Irak’ta Musul Uluslararası Havalimanı’nın terör örgütü DEAŞ’tan geri alındığı bildirildi.

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Musul Uluslararası Havalimanı DEAŞ’tan geri alındı

Irak Federal Polis Teşkilatı Başkanı Raid Cevdet, yaptığı yazılı açıklamada, “Musul Uluslararası Havalimanı tamamen kurtarıldı. Güçlerimiz, Musul batısının ilk semti olan Tayaran semtine doğru ilerliyor.” dedi.

Öte yandan Musul Operasyonlar Komutanlığı Savaş Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada da DEAŞ’ın el geçirdiği en büyük askeri üs El-Gizlani’nin de örgütten geri alındığı belirtildi.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ’tan geri alınan askeri üsse Irak bayrağının asıldığı kaydedildi.

Koalisyon güçlerinin hava desteği sunduğu Musul’un batısını DEAŞ’tan kurtarma operasyonu geçen hafta pazar günü başlatılmıştı.

Kaynak AA

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