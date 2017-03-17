Myanmar hükümetine büyük darbe

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Foto: Youtube

Bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlere göre, Uluslararası Daimi Halk Mahkemesi Malezya’da, Myanmar hükümetinin ülkedeki Müslüman azınlıklara karşı tutumunu görüştü. Davada, 5 gün süren duruşmalar boyunca mahkemenin 7 kişilik uluslararası heyeti, belgeleri, uzman görüşlerini ve 200 tanık ifadesini inceledi.

MYANMAR HÜKÜMETİ SUÇLU BULUNDU

Myanmar’daki Arakanlı Müslümanlar başta olmak üzere Müslüman azınlığa yönelik işlenen suçlara dair hükmü açıklayan mahkemenin Başkanı Daniel Fierstein, davada, Myanmar yönetiminin soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suç konusunda soruşturulduğunu ve suçlu bulduğunu bildirdi.

17 TAVSİYEDE BULUNULDU

Ayrıca mahkeme, kararın ardından 17 maddelik tavsiyesini de duyurdu. Tavsiyeleri okuyan Yargıç Gill H. Boehringer, “Birleşmiş Milletlere bağlı araştırma heyetine, Myanmar’ın Arakan, Kaçin ve diğer bölgelerindeki Müslüman gruplara karşı işlenen suçları soruşturması için vize ve serbest erişim verilmelidir” dedi.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA SAHİP ÇIKAN DEVLETLERE MADDİ DESTEK ÇAĞRISI

Zulüm gören azınlıkların hakları ve vatandaşlıklarının verilmesi için Myanmar hükümetinin anayasasını değiştirmesi ve ayrımcı yasaları feshetmesi gerektiğine işaret eden Boehringer, uluslararası toplumun, Myanmar’daki zulümden kaçan insanlara ev sahipliği yapan Bangladeş ve Malezya gibi ülkelere mali destek sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

KARAR SİVİL GRUPLARA İLETİLECEK

Boehringer, Myanmar hükümetine konuyla ilgili baskı yapılması amacıyla mahkemenin bulgularını, kararını ve tavsiyelerini uluslararası kuruluşlara ve sivil gruplara iletileceğini bildirdi.

“ÖNEMLİ BİR ADIM”

Mahkeme Üyesi Dr. Chandra Muzaffer de mahkemenin kararını, Myanmar’da işlenen suçların tanınmasına yönelik önemli bir adım olarak nitelendirdi. Muzaffer, mahkeme bulguları ve kararının, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve süper güçler gibi uluslararası kuruluşların bu konudaki eylemlerinde temel alınması gerektiğine dikkati çekti.

Kaynak AA