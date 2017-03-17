New York’ta silah sesleri

New York’ta Dünya Ticaret Merkezi yakınlarında silah sesleri duyulduğu, olayda yaralıların olduğu ve bir kişinin göz altına alındığı bildirildi.
New York’ta Dünya Ticaret Merkezi yakınlarında silah sesleri duyulduğu, olayda yaralıların olduğu ve bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
New York Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada Manhattan’da silah sesleri duyulması üzerine harekete geçildiği ve olayda bir kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
ABD medyasında yer alan haberlerde ise bir sürücünün aracını bisiklet yolundaki insanların üzerine sürdükten sonra aracından en az 6 kişiye ateş açtığı ve olayda yaralıların olduğu belirtildi.
Olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi ve polis bölgeyi kordon altına aldı.
Olayın terör saldırısı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
AA
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