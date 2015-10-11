Pakistan’da büyük patlama!

Pakistan’ın en kalabalık eyaleti Pencap’ın başkenti Lahor’da meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, en az 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

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Pakistan emniyet kaynaklarından yapılan açıklamada, kenteki Pencap meclis binası yakınlarındaki Mall Caddesi’nde yapılan bir protesto esnasında patlama meydana geldiği belirtildi.

Yüzlerce ilaç üreticisi ve kimyagerin düzenlediği protesto esnasında, yakınlardaki bir araçta meydana gelen patlama sonucu, en az 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve ilk yardım ekibi sevk edilirken, yaralılar, çevre hastanelere sevk edildi.

HABER7