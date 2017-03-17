Pakistan’da polis konvoyuna bombalı saldırı

Pakistan’da bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 polis hayatını kaybetti.
Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 polis hayatını kaybetti.
Pakistan güvenlik yetkilileri, Kuetta kentinin Sariab Mill bölgesindeki Kuetta-Sibbi yoluna döşenen bombanın 35 kişilik polis konvoyu geçerken patlatıldığını açıkladı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 polis yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.
Yaralılar, Kuetta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
AA
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Pakistan'da bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 polis...