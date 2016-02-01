Polis el koyduğu eşya ve paraların üstüne konuyor

Hollanda’da polisin baskınlar sırasında el koyduğu eşya ve paralarla ne yapıldığı konusuyla ilgili Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi.

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Yaklaşık 2 ay önce EenVandaag proğramında ortaya atılan iddiaya göre polisin baskınlar sırasında el koyduğu eşya ve paralar emniyette kayboluyor. Bunların arasında en dikkat çeken pahalı marka eşyaları ile elektronik cihazlar olduğu belirtliyor.

Konunun daha sonra Adalet ve Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğünün inceleme başlattığı paylaşılıyor. EenVandaag’a ulaşan eski polislerin de iddiaları doğruladığı ve emniyette çalışanların bilgisi dahilinde gerçekleştiği aktarılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, yayımlanan öörnek görüntülerinin kendileri tarafından bilinmediğini ve bu nedenle doğru olup olmadığını teyit edemediklerini aktardı. Aynı zamanda vatandaş ve polislere de çağrıda bulunan kurum, mağdur olanların kendileriyle irtibata geçmesini istedi.

SONHABER.EU