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Portekiz’de ‘Cristiano Ronaldo Havaalanı’ tartışması

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun adının doğduğu Madeira Adası’ndaki havaalanına verilecek olması ülkesinde tartışmaya yol açtı.

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Portekiz’de ‘Cristiano Ronaldo Havaalanı’ tartışması

Portekiz’in güneybatısındaki Madeira Adaları’nın yerel yönetim başkanı Miguel Albuquerque’nin girişimiyle futbolcu Cristiano Ronaldo adının bölgedeki tek uluslararası havaalanına verilecek olmasının merkezi hükümet tarafından çok sıcak karşılanmadığı iddia edildi.

Portekiz medyasında yer alan haberlerde, Planlama ve Altyapı Bakanlığının Madeira Havaalanı’na verilecek Cristiano Ronaldo ismiyle ilgili olarak ulusal sivil hava ulaştırma işletmeciliği ANA’nın görüşünü istediği belirtildi. Konuyla ilgili hazırlanan ANA Başkanı Jose Luis Arnaut imzasının bulunduğu belgede, havaalanındaki isim değişikliğine itiraz eden bir ifade bulunmasa da bakanlığın girişiminin Madeira özerk yönetimi hükümeti tarafından hoş karşılanmadığı ileri sürüldü.

Havaalanının isminin değiştirileceği, geçen haziran ayında Ronaldo’nun adada sahibi olduğu bir otelin açılışı sırasında Albuquerque tarafından açıklanmıştı. Havaalanındaki resmi isim değişikliğinin, 2018 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarında 28 Mart’ta adadaki Dos Barreiros Stadı’nda oynanacak Portekiz-İsveç maçından bir gün sonra yapılacağı ve Ronaldo’nun da törene katılacağı belirtiliyor. Portekiz Milli Takımı, bu karşılaşma ile 16 yıl aradan sonra Madeira Adası’nda ilk kez maça çıkmış olacak.

Madeira Adası’nın başkenti Funchal doğumlu Ronaldo, tek geliri turizm olan bölgeye destek vermek için bu zamana kadar farklı yatırımlar yaptı. Kazandığı bireysel başarıları Funchal’da açtığı “Cristiano Ronaldo Müzesi”nde toplayan Real Madrid’in Portekizli futbolcusu, 2016 yılında Madeira’da çıkan büyük yangın sonrasında bölgeye ekonomik yardım da yapmıştı.

AA

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