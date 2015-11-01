Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Putin açıkladı: İmzalar atıldı

Rusya Devlet Başkanı Putin, muhaliflerle rejim güçleri arasında ateşkesin imzalandığını açıkladı.

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Putin açıkladı: İmzalar atıldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşen Putin, Şam ile muhalefet arasında üç belge imzalandığını belirtti.

“3 BELGE İMZALANDI”

Putin, “İlk belge, Suriye topraklarında ateşkes sağlanmasıyla ilgili. İkinci belge, ateşkes rejiminin kontrolüyle ilgili önlemlere yönelik. Üçüncü belge ise Suriye’de çözüm için barış görüşmelerinin başlatılması hakkında bir bildiri” dedi.

“TÜRKİYE VE RUSYA GARANTÖR ÜLKE”

Putin ayrıca “Türkiye ve Rusya garantör ülke olacak” dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı: “Suriye’de çatışan taraflar arasında, ülke genelinde 30 Aralık günü saat 00.00 itibariyle ateşkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varılmıştır.”

TERÖR ÖRGÜTLERİNİ KAPSAMIYOR

Dışişleri Bakanlığı: “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar bu mutabakatın dışındadır. Bu düzenlemeye Türkiye ve Rusya Federasyonu garantör sıfatıyla destek vermektedir.”

KAYNAK HABER7

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