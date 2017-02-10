Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Rejim uçakları Humus’ta sivilleri vurdu: 9 ölü

Suriye ordusuna ait savaş uçağının Humus’un Vaer ilçesine düzenlediği saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti.

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Rejim uçakları Humus’ta sivilleri vurdu: 9 ölü

Foto: Arşiv

Suriye ordusuna ait savaş uçağının muhaliflerin kontrolündeki Vaer ilçesinde yerleşim yerine düzenlediği bombardıman sonucu 9 sivil yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin sivil savunma yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Humus’un Vaer ilçesi Suriye ordusuna ait hava güçlerince vuruldu.

Biri çocuk 9 sivilin hayatını kaybettiği saldırıda, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Yaralananların bölgedeki sahra hastanelerinde tedavi altına alındığı kaydedilirken, saldırı bölgesinde büyük hasarın meydana geldiği öğrenildi.

Vaer, Mayıs 2011’den beri rejim güçlerinin ablukası altında yer alıyor.

Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes 30 Aralık’ta yürürlüğe girmesine rağmen Suriye’nin çeşitli bölgelerinde Esed rejiminin ihlalleri sürüyor.

AA

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