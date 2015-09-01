Rusya’da terör alarmı

Polis, Moskova’da 3 tren istasyonunu bomba ihbarı nedeniyle boşalttı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da bomba ihbarı içeren telefonların gelmesi ardından Kazan, Yaroslav ve Leningrad tren istasyonlarından yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi.
KAYNAK ENSONHABER
Polis, Moskova'da 3 tren istasyonunu bomba ihbarı nedeniyle ...
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