Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Rusya’da terör alarmı

Polis, Moskova’da 3 tren istasyonunu bomba ihbarı nedeniyle boşalttı.

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Rusya’da terör alarmı

Rusya’nın başkenti Moskova’da bomba ihbarı içeren telefonların gelmesi ardından Kazan, Yaroslav ve Leningrad tren istasyonlarından yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi.

KAYNAK ENSONHABER

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