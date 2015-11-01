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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

S.Arabistan’dan dengeleri değiştirecek hamle

Suudi Arabistan, İran’ın Ortadoğu’da etkinliğini kırmak için Irak kozunu oynamaya hazırlanıyor.

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S.Arabistan’dan dengeleri değiştirecek hamle

Donald Trump’ın Beyaz Saray koltuğuna oturmasının ardından Ortadoğu’da yaşanan diplomatik hareketliliğe bir yenisi daha eklendi. Suudi Dışişlerleri Bakanı Adil el-Cubeyr, sürpriz bir kararla Bağdat’ı ziyaret etti. Ziyaret pek çok anlamda dikkat çekici. Cubeyr’in ziyareti bir Suud bakanın 13 yıl sonra ve bir Suudi Dışişleri Bakanı’nın 27 yıl içinde Bağdat’a ilk ziyareti olması anlamında tarihi nitelikte.

Suudi Arabistan, Bağdat yönetimini uzun zamandır bölgesel rakibi İran’a çok fazla yakınlaşmakla ve ülkedeki Sünni nüfusa karşı mezhebi ayrışmayı desteklemekle suçluyordu. Ziyaret iki ülke arasında açılacak yeni bir sayfanın ilk adımı olarak değerlendirildi.

BİRLİK VE İSTİKRARA VURGU

Suudi Dışişleri Bakanı, Bağdat’ta mevkidaşı İbrahim el-Caferi ve Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile görüştü. Görüşmelerde gündemin “terörle mücadele” olduğu açıklandı. Irak Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İbadi ve Cubeyr’in bölge ve dünyayı tehdit eden terör ve ideolojiyle ortak mücadeleye vurgu yaptığı aktarıldı.

Suudi Arabistan’ın tüm Iraklılara karşı aynı mesafede yer aldığına değinen Suud Bakan, Irak’ın birliği ve istikrarına destek vurgusu yaptı. Cubeyr, askıda bulunan tüm konuların hayata geçirilmesini, karşılıklı ziyaretlerin artırılmasını, iki ülke arasındaki Cumeyme sınır kapısını açmak ve uçak seferlerini aktifleştirmek istediklerini kaydetti.

Irak Dışişleri Bakanı Caferi ise Bağdat ile Riyad arasındaki özel ve teknik konuları görüşmek üzere yardımcısına yakında Suudi Arabistan’ı ziyaret etme talimatı verdiğini de mevkidaşı Cubeyr’e aktardı.

YENİ BÜYÜKELÇİ ATANACAK

Iraklı bir dışişleri yetkilisi ise Suudi Arabistan’ın Bağdat’a yeni büyükelçi atayacağını açıkladı. Bilindiği üzere 1990 Körfez Savaşı’nın ardından 25 sene sonra atanan ilk Suudi Büyükelçi olan Samir es-Sebhan, geçen yıl yaptığı, İran’ın Irak’ın içişlerine karıştığına ilişkin açıklamaları nedeniyle Bağdat yönetimi tarafından istenmeyen adam ilan edilmiş ve Riyad yönetiminden büyükelçiyi değiştirmesini istemişti.

DİKKAT ÇEKEN TEMASLAR

Suudi Dışişleri Bakanı’nın Bağdat’a sürpriz ziyaretinin, CIA Başkanı Mike Pompeo’nun ve Irak Savunma Bakanı James Mattis’in bölgeye ziyaretlerinden hemen sonraya denk düşmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Trump yönetimi ile birlikte İran’ın bölgedeki faaliyetlerine yönelik daha sert bir tutumun alındığı biliniyor. ABD Başkanı Trump’ın Körfez ülkelerinin liderleri ile yaptığı görüşmede de İran’a karşı yeni bir blok oluşturma konusunda fikir birliğine varılmıştı.

KAYNAKYENİ ŞAFAK,

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