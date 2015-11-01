Şam’da askeri havalimanında patlama

Suriye’nin başkenti Şam’deki Mezzeh Askeri Havalimanı’nda patlamalar meydana geldiği kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre: Suriye’nin başkenti Şam’deki Mezzeh Askeri Havalimanı’na İsrail jetleri tarafından saldırı düzenlendi. Askeri mühimmat deposunu vuran İsrail jetleri patlamalara sebep oldu.
Meydana gelen patlamalarda çok sayıda kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı.
Havalimanına ambulanslar sevk edildi.
KAYNAK HABER7
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