Sisi: Katar ambargosunu Türkiye’ye de uygulayalım

Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi yapmış olduğu açıklamada Katar’a uygulanan ambargonun Türkiye’ye de uygulanmasını istedi.

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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap ülkelerinin Katar’a yönelik uyguladığı ambargo sürerken Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi skandal bir çağrıda bulundu.

Middle East Monitor’ün New Arab’tan aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Sisi’nin Körfez liderlerine Ankara’nın Katar’a desteğini çekene kadar, ablukaya Türkiye’nin de dahil edilmesini istedi.

BAHREYN KRALI İLE GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEME GELDİ

Haberi aktaran kaynaklar, konunun Sisi’nin geçen Perşembe Kahire’de Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife ile yaptığı görüşmede gündeme geldiğini aktardı. Sisi’nin bu önerisine ise bir cevap alamadığı belirtildi.

SİSİ’NİN BU ÇAĞRIDA BULUNMA SEBEBİ

Haberde, Mısır’ın bu çağrıyı yapma nedeninin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sisi’yi eleştirmesi olarak gösterildi. Erdoğan Mısır’da eski Cumhurbaşkanı Mursi’yi desteklemiş, ancak Sisi, Mursi’yi askeri darbeyle devirmiş ve hükümetin başına geçmişti.

Türkiye’nin de Katar gibi terör örgütlerine yardım ettiğini savunarak alçalan Sisi Türkiye’yi Müslüman Kardeşlere destek vermekle suçladı.

TÜRKİYE KATAR KRİZİNİN ÇÖZÜLMESİ İÇİN SAHAYA İNDİ

Katar’ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk hükümetinin bölgede sadece belirli bir ülkenin güvenliği değil, bütün bölgenin güvenliğini korumayı amaçladığını, Ramazan bitmeden de, Katar ile yaşanan bu sorunun çözülmesini umduğunu belirtti. Katar’daki resmi ziyaretlerini tamamlayan Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt’e gitme kararı almıştı.

Haber7