Suriye’de halktan muhaliflere çağrı

Rejim kuşatması altındaki Doğu Guta halkı, muhaliflere birleşme çağrısı yaptı.
Doğu Guta bölgesindeki Zemelka beldesinde, Cuma Namazı’nın ardından toplanan onlarca kişi, silahlı muhaliflerin tek çatı altında toplanması için gösteri yaptı.
Göstericiler, “Birleşin”, “Tek ordu benim temsilcimdir”, “Halk rejimin devrilmesini istiyor”, “Birliği kabul etmeyen haindir” yazılı, Arapça ve Rusça hazırlanan pankartlar taşıdı.
Yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığı Doğu Guta bölgesi, üç yıldır Beşşar Esed güçlerinin kuşatması altında bulunuyor.
KAYNAK AA
Siber saldırılara karşı genç bilişimcilerden oluşan bir ordu...
Almanya sosyal medya üzerinden yayılan ve gerçeği yansıtmaya...
Fransız vatandaşı olduktan sonra Maxime Azadi adını kullanma...
Belçika Türk Federasyonu Başkanı Ömer Zararsız'ın verdiği bi...
Hollanda'da Merkezi İstatistik Bürosu tarafından yapılan ara...
Rejim kuşatması altındaki Doğu Guta halkı, muhaliflere birle...
Son dönemlerde Hollanda polisi ile ilgili basında yer alan h...
ANWB tarafından yayımlanan rapora göre Hollanda'da trafik çi...
Hollanda’da başarılarıyla kısa sürede adından söz ettiren gü...
Hollanda Temsilciler Meclisinde kabul edilen önergeye göre b...