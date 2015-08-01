Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Suriye’de halktan muhaliflere çağrı

Rejim kuşatması altındaki Doğu Guta halkı, muhaliflere birleşme çağrısı yaptı.

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Suriye’de halktan muhaliflere çağrı

Doğu Guta bölgesindeki Zemelka beldesinde, Cuma Namazı’nın ardından toplanan onlarca kişi, silahlı muhaliflerin tek çatı altında toplanması için gösteri yaptı.

Göstericiler, “Birleşin”, “Tek ordu benim temsilcimdir”, “Halk rejimin devrilmesini istiyor”, “Birliği kabul etmeyen haindir” yazılı, Arapça ve Rusça hazırlanan pankartlar taşıdı.

Yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığı Doğu Guta bölgesi, üç yıldır Beşşar Esed güçlerinin kuşatması altında bulunuyor.

KAYNAK AA

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