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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Suudi Kralına suikast planında BAE’nin parmak izi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr’in “Kral Abdullah’a suikast planına Katar destek verdi” suçlaması ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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Suudi Kralına suikast planında BAE’nin parmak izi

Muammer Kaddafi’nin oğlu Saadi, Katar’ın Kaddafi’nin Suudi Kralı Abdullah’a suikast planına destek verdiği suçlamaları ile ilgili açıklamalar yaptı. Oğul Kaddafi yaptığı açıklamada suikast zanlısı olan Libyalı Casus’un Katar ile değil BAE Emiri Zayed ile bağlantılı olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, Katar ile yaşanan diplomatik krizin ardından yaptığı açıklamada, Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife el-Tani’nin Libya’nın devrik lideri Kaddafi ile birlikte 2003 yılında Suudi Kralı Abdullah bin Abdülaziz’i öldürmek için plan yaptığını iddia etmişti.

Middle East Eye’nin haberine göre, Kaddafi’nin oğlu Al Saadi, 2014 yılında gerçekleştirdiği bir röportajda, suikast zanlısı olan İsmail’in Abu Dabi Prensi Muhammed bin Zayed ile yakın arkadaş olduğunu ve onun telefon numarasını elinde bulundurduğunu söylediği ortaya çıktı. Saadi, Kaddafi’nin iktidardan devrilmesinden sonra İsmail’in BAE vatandaşlığını aldığını ifade etmiş.

Suudi Arabistan, kriz sonrasında yaptığı açıklamalarda Katar’ı Kaddafi’ye deste olmakla suçlamış ve Trablus’a giden eski Katar Emiri Şeyh Hamad’ın Kaddafi’ye Suudi muhaliflerini kabul etmek için tüm taleplerini yerine getirmeye hazır olduğunu söylediğini iddia etmişti.

KADDAFİ’NİN OĞLU: BAE BAĞLANTILI

Ancak Kasım 2016’da Nijer’de yakalandıktan sonra Libya’ya iade edilen Kaddafi’nin oğlu Saadi, suikast zanlısı Muhammed İsmail’in BAE ile bağlantılı olduğunu söylüyor.

Saadi’nin yayınlanan videosunda, “Muhammed İsmail’e BAE vatandaşlığını verdiler. Abu Dabi’de yaşıyor. Muhammed İsmail, Muhammed bin Zayed tarafından BAE’ye getirildi. Muhammed bin Zayed’in devlet başkanları ile görüştüğü cep telefonunun numarası Muhammed İsmail’de vardı” ifadeleri yer alıyor.

Yeni Şafak

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