Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Terör Kudüs’ü kana buladı

İsrail’in işgal ettiği kudüs kentinde bir tırın insanların üzerine doğru yol almasının ardından ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

A+A-

Terör Kudüs’ü kana buladı

Foto sarvar

Daha önce Nice ve Berlin’de yaşanan tır saldırısını andıran bir saldırı da bugün İsrail’in Kudüs kentinde meydana geldi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin ise yaralı olduğu belirtildi.

Reuters’ın haberine göre polis basın sözcüsünün bir radyo istasyonuna yaptığı açıklamada olayın terör saldırısı olduğunu ifade ettiği aktarıldı. Saldırı sonucu 20 ile 30 yaş arasında 3 kadın ve 1 erkeğin hayatını kaybettiği açıklandı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polis sözcüsü henüz incelemeler devam ederken tır kullanıcısının bir Filistinli olabileceğinden bahsetti. Saldırının orada bulunan askerlere yönelik yapıldığı tahmin ediliyor.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
ABD’de havalimanında silahlı saldırı ABD’de havalimanında silahlı saldı...

ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Havalimanı'nda bir silahlı saldırı meydana geldi....

ABD’nin sinsi ‘Ateşkes’ oyunu! ABD’nin sinsi ‘Ateşkes’...

Suriye ateşkesinde devredışı kalan ABD, muhaliflere ‘anlaşmayı bozun’ diyerek baskı yapmaya başladı....

Anaokulunu basıp 12 çocuğu bıçakladı Anaokulunu basıp 12 çocuğu bıçakladı...

Çin'in güneyinde bir bıçaklı saldırgan anaokulunda 12 çocuğu yaraladı....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
Terör Kudüs’ü kana buladı Terör Kudüs’ü kana ...

İsrail'in işgal ettiği kudüs kentinde bir tırın insanların ü...

ABD’de havalimanında silahlı saldırı ABD’de havalimanınd...

ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Havalimanı'nda ...

Bakan Fikri Işık: Türkiye temizlik harekatı yapacak Bakan Fikri Işık: Türkiye...

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık: Eğer Amerika bu sözünü tutm...

Avusturya’da kamu çalışanlarına başörtüsü yasağı Avusturya’da kamu ç...

Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Kurz, öğretmenler ...

Hollanda meclisi önünde vurulan kişinin akibeti Hollanda meclisi önünde v...

Hollanda'da Perşembe günü meclisin bulunduğu Binnenhof'ta po...

KNMİ turuncu alarm verdi KNMİ turuncu alarm verdi

Hollanda'da bu gece ve yarın için turuncu alarm veren KNMİ, ...

Hastanede onlarca hastada virüs tespit edildi Hastanede onlarca hastada...

Hollanda'da bir hastanede onlarca hastada bulaşıcı virüs tes...

ABD’de Türk öğrenci, yeni bir tür galaksi keşfetti ABD’de Türk öğrenci...

İçlerinde bir Türk araştırma öğrencisinin de bulunduğu araşt...

NY Times’in listesine giren tek Türk ilçesi NY Times’in listesi...

The New York Times'in yayınladığı '2017'de gidilmesi gereken...

Dondurucu soğuklarda 80 kişi öldü Dondurucu soğuklarda 80 k...

Avrupa’da dondurucu soğuklar nedeniyle 80 kişi hayatını kayb...

VIDEO GALERİ