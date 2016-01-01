Terör Kudüs’ü kana buladı

İsrail’in işgal ettiği kudüs kentinde bir tırın insanların üzerine doğru yol almasının ardından ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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Foto sarvar

Daha önce Nice ve Berlin’de yaşanan tır saldırısını andıran bir saldırı da bugün İsrail’in Kudüs kentinde meydana geldi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin ise yaralı olduğu belirtildi.

Reuters’ın haberine göre polis basın sözcüsünün bir radyo istasyonuna yaptığı açıklamada olayın terör saldırısı olduğunu ifade ettiği aktarıldı. Saldırı sonucu 20 ile 30 yaş arasında 3 kadın ve 1 erkeğin hayatını kaybettiği açıklandı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polis sözcüsü henüz incelemeler devam ederken tır kullanıcısının bir Filistinli olabileceğinden bahsetti. Saldırının orada bulunan askerlere yönelik yapıldığı tahmin ediliyor.

SONHABER.EU