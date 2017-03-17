Terörün yeni hedefi Filipinler

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Olayda 36 kişi yaşamını kaybetti. ABD’deki İnternet Güvenlik İzleme Servisi, DEAŞ bağlantılı bir örgütün saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Ancak Filipinler Devlet Başkanı Sözcüsü olayın terör bağlantılı olmadığını açıkladı.

Filipinler’de Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Resorts World Manila adlı otel kompleksinde silah ve patlama sesleri gelmesinin ardından otele güvenlik güçleri sevk edildi. Olayda 36 kişinin öldüğü bildirildi.

Bir çalışan, basına otelin ikinci katında maskeli bir kişinin konuklara ateş ettiğini söyledi.

ABD’de bulunan, dünya genelinde terör örgütlerinin paylaşımlarını takip eden İnternet Güvenlik İzleme Servisi (SITE Intelligence Group) tarafından yapılan açıklamada, DEAŞ ile bağlantılı bir örgütün saldırıyı üstlendiği duyuruldu. Ancak daha sonra yetkililerden yapılan açıklama olayın bir terör saldırı olmadığı yönünde oldu.

ATEŞ AÇILDI

Kompleksin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Resort World Manila, kimliği belirlenmeyen bir şahıs tarafından ateş açıldığı ihbarları üzerine giriş çıkışlara kapatılmıştır. Şirketimiz, tüm çalışanların ve misafirlerin güvenliğini sağlamak için emniyet yetkilileriyle yakından çalışıyor. Bu zor zamanlarda dualarınızı bekliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

AFP’nin haberine göre Devlet Başkanı Sözcüsü 36 kişinin yaşamını kaybettiği saldırının bir terör saldırısı olmadığını duyurdu. Ernesto Abella yaptığı açıklamada, “Olay bir terör saldırısıyla ilişkili değil” dedi. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin sözcüsü olan Abella, olayın korkunç bir soygun olma ihtimali üzerinde durduklarını söyledi

BOĞULARAK YAŞAMLARINI YİTİRDİLER

Olayda ölenlerin pek çoğunun atılan bombanın ardından dumandan boğularak yaşamını kaybettiği bildirildi. Güvenlik birimleri ölülerin bir çoğunun kumarhanenin oyun bölümünden çıkartıldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya paylaşımında vatandaşlarını bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Ebu Seyyaf ve Maute gruplarına bağlı militanlar, 23 Mayıs’ta Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentinde bulunan bir Ebu Seyyaf liderini güvenlik güçlerinin kuşatmasından kurtarmak üzere şehri işgal etmişti. Filipinler ordusundan yapılan açıklamada, çatışmalarda sekiz günde 89’u terörist toplam 129 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 100 bin sivilin şehri terk etmek zorunda kaldığı belirtilmişti. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, olayların başlamasının ardından bölgede sıkı yönetim ilan etmiş ve Rusya’ya yaptığı geziyi kısa keserek ülkesine dönmüştü.

Haber7