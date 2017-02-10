Trump’ın ABD’ye giriş yasağını iptal eden mahkeme kararına onay

ABD’de Federal temyiz mahkemesi, Trump yönetiminin 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına giriş yasağını geçersiz kılan mahkeme kararını oy birliğiyle onayladı.
ABD federal temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin 7 Müslüman ülke vatandaşlarına giriş yasağı getiren kararnamesini iptal eden mahkeme kararını haklı buldu.
Federal temyiz mahkemesi, Trump yönetiminin 7 Müslüman ülke vatandaşlarına giriş yasağı kararını iptal eden mahkeme kararını oy birliğiyle onayladı.
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Mahkemenin kararında, ABD yönetiminin söz konusu ülke vatandaşlarına acil olarak giriş yasağı uygulanmasının nedenine ilişkin hiçbir delil sunmadığı vurgulandı.
ABD Başkanı Donald Trump, federal temyiz mahkemesinin kararını açıklamasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Mahkemede görüşürüz. Ulusumuzun güvenliği tehlikede.” ifadesini kullanarak kararı Yüksek Mahkemeye taşıma sinyali verdi.
Trump, Suriye, Irak, İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali vatandaşlarının 3 ay ülkeye alınmamasını öngören “ABD’ye Giren Yabancı Teröristlerden Ulusu Koruma” başlıklı kararname yayımlamıştı. Washington eyaleti Federal Yargıcı James Robart, kararnamenin uygulamasının ülke genelinde durdurulmasına karar vermişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, 4 Şubat’ta yargıcın kararına binaen yasaklı ülke vatandaşlarına vize vermeye devam edeceğini ve mevcut vizeleri iptal etmeyeceğini duyurmuştu. Bunun ardından ise ABD İç Güvenlik Bakanlığı kararnamenin yürütmesini durdurduğunu açıklamıştı.
KAYNAK AA
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