Trump’tan ‘ itiraf ‘ gibi Katar açıklaması

Twitter hesabından bir açıklama yapan Trump, “Ortadoğu’ya ziyaretim sırasında, radikal ideolojinin daha fazla fonlanmaması gerektiğini söyledim. Liderler Katar’ı işaret etti” ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu’da yaşanan Katar krizine ilişkin konuştu.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Trump, “Ortadoğu’ya ziyaretim sırasında, radikal ideolojinin daha fazla fonlanmaması gerektiğini söyledim. Liderler Katar’ı işaret etti” ifadelerini kullandı.

Aralarında Suudi Arabistan ve Mısır’ın da olduğu 6 ülke, terörizme destek verdiği gerekçesiyle Katar ile olan ilişkilerini kestiklerini açıklamış, bu kararın ardında Trump’ın Riyad ziyaretinin olduğu iddia edilmişti.

İNGİLTERE BAŞBAKANI THERESA MAY’DEN TERÖR AÇIKLAMASI

Son 3 ayda yaşanan 3 terör saldırısıyla sarsılan İngiltere’de Başbakan Theresa May sert açıklamalar yaptı. May, “Terörün finansmanından sorumlu olanlarla sert konuşmalar yapmak zorunlu hale geldi” dedi.

Bugün erken saatler İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da bir açıklama yapmış, İngiltere’nin diğer ülkelerle beraber çalışarak terörün finansmanını kesmesi gerektiğini söylemişti.

Perşembe günü erken genel seçimin yapılacağı İngiltere’de ana muhalefet partisi İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn de, terörün finansmanına dikkat çeken bir diğer isim oldu. Corbyn, “Evet, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinden başlayarak birkaç zorlu konuşma yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

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