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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Uçaktan indirilen Adam Saleh’in haklı isyanı

Ünlü vlogger Adam Saleh’in New York’a gitmek için bindiği uçaktan indirilmes nedeni tepkilere yol açtı.

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Uçaktan indirilen Adam Saleh’in haklı isyanı

Foto: Ekran görüntüsü Adam Saleh. © Facebook

Youtube kanalında yaklaşık 2 milyon takipçisi olan ünlü vlogger Adam Saleh, Delta havayollu firması ile New York’a uçmak isterken, arapça konuştuğu gerekçesiyle uçaktan indirildiğini açıkladı. Uçak içerisinde yaşananları görüntüleyen Saleh, ” farklı bir dil konuştum diye beni uçaktan indiriyorlar. Yıl 2016. Bu nasıl bir zihniyet. Aklım almıyor” ifadelerini kullandı.

Uçakta bulunan yolcuların bir kısmı vloggerı haklı bulurken bazıları el sallayarak ‘hoşçakal’ dedi.

Twitter hesabından gelişmeleri paylaşan Saleh, güvenlik nedeniyle polisin kendisini sorguya aldığını ve daha sonra başka bir sefer ile New York’a uçtuğunu bildirdi.

Arapça konuştuğu için uçaktan indirilen ilk yolcunun Saleh olmadığını böyle bir olayın geçtiğimiz Nisan ayında bir Amerikalı öğrencinin de başına geldiği bilgisi verildi.

Delta Havayolu firması konuyu araştırdıklarını ve yapılan incemeler sonucu açıklama yapacaklarını duyurdu.

Adam Saleh’in uçaktan indirilmek istendiği anların görüntüleri:

SONHABER.EU

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