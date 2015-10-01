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Ukrayna’nın Odessa şehrinde İstanbul Parkı açıldı

Ukrayna’nın Odessa şehrinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İstanbul Parkı törenle açıldı.

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Ukrayna’nın Odessa şehrinde İstanbul Parkı açıldı

Ukrayna’nın Odessa şehrinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İstanbul Parkı törenle açıldı.

Odessa şehir merkezinde İstanbul ile Odessa arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasının 20. yıl dönümüne denk gelen açılış için düzenlenen törene Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov katıldı.

Poroşenko burada yaptığı konuşmada, Karadeniz’in sadece Ukrayna ve Türkiye’yi değil, ortak hedef ve çıkarlarını da birleştirdiğini söyledi.

“Türkiye’ye minnettarım”

Ukrayna ve Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde istikrarın sağlanmasına çalıştığını belirten Poroşenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Ukrayna’nın büyük dostu olarak gördüklerini ifade etti.

Poroşenko, “İki ülke de Karadeniz bölgesinde barışı, istikrarı tesis etmeye çalışmaktadır. Biz karşılıklı yararımıza olacak uzun süreli ekonomik iş birliği için ortak çaba göstermek üzere anlaştık. Ortaklığımızın ve karşılıklı iş birliğimizin genişletilmesini istiyoruz. Türkiye’ye Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusundaki sağlam ve sarsılmaz duruşundan dolayı minnettarım. Bu duruşu, benim şahsi dostum olduğu kadar Ukrayna’nın da büyük dostu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan defaatle vurguladı.” ifadelerini kullandı.

“İstanbul Parkı’nın sembol olacağını umuyorum”
Ukrayna ile Türkiye arasında vatandaşların karşılıklı seyahatlerinde pasaport olmadan nüfus cüzdanlarıyla seyahat edebilmelerine olanak sağlayacak anlaşmanın imzalandığını hatırlatan Poroşenko, bunun iki ülke arasındaki güvenin işareti olduğunu dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş da İstanbul ve Odessa’nın kardeş şehir olduğunu hatırlatarak, İstanbul Parkı’nın iyi ilişkilerin gelişmesinin sembolü olacağını belirtti.

Topbaş, “Bize şehirde Odessalılara park inşa etmek için mükemmel bir yer verildi. İstanbul Parkı’nın ilişkilerimizin gelecekteki gelişiminin simgesi olacağını umuyorum.” dedi.

AA

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