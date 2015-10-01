Umrede Türklere vize kolaylığı

Türklerin umre ziyaretinde büyük kolaylıklar sağlanacak karar alındı.
Suudi Arabistan umre ziyareti için büyük kolaylık sağlayacak karar aldı. Bundan böyle vize başvurusu için internetten müracaat etmek yeterli.
İNTERNETTEN BAŞVURMAK YETERLİ
Bundan böyle vize başvurusu için internetten müracat etmek yeterli. Başvuru sonucu yine internetten bildirilecek.
TÜRKİYE BAŞTA OLMAK ÜZERE
Suud hükümetinin bu kararı Türkiye, Bangladeş, Malezya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri pasaportlu kişiler için geçerli olacak.
KONSOLOSLUĞA GİTME KALKTI
Eskiden umre için Suudi Arabistan konsolosluğuna bizzat başvuru gerekiyordu. Herhangi bir evrak eksik olduğunda ise onları tamamlayıp tekrardan konsolosluğa gitme zorluğu vardı. Yeni kararla bu çile bitti.
Haber7
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