Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Yanan evde 6 çocuk hayatını kaybetti

ABD’nin Maryland eyaletinin en büyük şehri olan Baltimor’da bir evde çıkan yangında 6 çocuk hayatını kaybetti.

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Yanan evde 6 çocuk hayatını kaybetti

Sekiz yaşındaki bir kız çocuğu, iki kardeşini kurtaran annesine yardım etti. Evin tamamını hızla saran yangını söndürme konusunda itfaiye çaresiz kaldı. Yangında, dokuz aylık bir erkek bebek, iki yaşında bir erkek çocuk, 3 yaşında ikiz kız kardeş, biri on, diğeri onbir yaşında iki kız çocuğu hayatını kaybetti.

İKİ ÇOCUĞUNU KURTARDI

Çocukların annesi, Katie Malone, yangından sonra hastaneye kaldırıldı. Katie Malone, 8 yaşındaki kızının yardımıyla biri dört diğeri beş yaşında iki çocuğunu ağır yaralı olarak kurtarabildi. Çocuklar, John Hopkins Hastanesinde yoğun bakıma alındı.
Baltimor İtfaiye şefi Niles Ford, dün olay yerine geldiklerinde acı bir tablo ile karşılaştıklarını söyledi.

Hastaneye kaldırılan anne ve iki kızının hayati tehlikesi sürüyor.

KAYNAK İHA

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