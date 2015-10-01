67 yaşına kadar çalışmak imkansız

Hollanda’da hükümetin emeklilik yaşını 67’e çıkarmasıyla ilgili, kişilerin belirlenen yaşa kadar çalışmasının çok zor olduğu tartışılıyor. Özellikle fizik gücü gerektiren işlerde bunun imkansızlığı gündemde.
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) hükümetin emeklilik yaşını belirlerken fizik gücü ile çalışanları dikkate almadığını belirtti. 67 Yaşına kadar çalışmanın fiziksel ve ruhsal sağlığın da düşünüldüğünde mümkün olmayacağını ifade eden NVAB, ” yüksek öğrenimli kişiler bu konuda özel olarak eğitiliyor. Ancak düşük eğitim seviyesi olan çalışanların yaptıkları işler dikkate alındığında eğitmenin çok faydası görülmüyor” dedi.
AOW ödemelerinde sıkıntı yaşamamak için emeklilik yaşını 67’ye çıkaran hükümetin sektörel ve kişinin profiline göre karar vermesi gerektiği savunuldu.
SONHABER.EU
Hollanda'da hükümetin emeklilik yaşını 67'e çıkarmasıyla ilg...
İstanbul Ortaköy’de yeni yıl gecesi yaşanan terör olayına d...
PAOK'un sol açığı Garry Rodrigues'le anlaşan Galatasaray, PS...
WhatsApp, bundan sonra işletim sistemi sürümü eskide kalan v...
Reina’da yaralanan Türk uyruklu Belçika vatandaşları Berkan ...
Başta Hollanda olmak üzere komşu ülkelerden de gelenlerle yü...
Avrupa ekonomisi, artan siyasi belirsizlikler ve zayıf makro...
Geçtiğimiz aylarda Hollanda'da çok tartışılan önergenin şimd...
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, hakkında açılan yol...
T. C. Hannover Başkonsolosluğu’ndan diğer temsilciliklere ör...