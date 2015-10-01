67 yaşına kadar çalışmak imkansız

Hollanda’da hükümetin emeklilik yaşını 67’e çıkarmasıyla ilgili, kişilerin belirlenen yaşa kadar çalışmasının çok zor olduğu tartışılıyor. Özellikle fizik gücü gerektiren işlerde bunun imkansızlığı gündemde.

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Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) hükümetin emeklilik yaşını belirlerken fizik gücü ile çalışanları dikkate almadığını belirtti. 67 Yaşına kadar çalışmanın fiziksel ve ruhsal sağlığın da düşünüldüğünde mümkün olmayacağını ifade eden NVAB, ” yüksek öğrenimli kişiler bu konuda özel olarak eğitiliyor. Ancak düşük eğitim seviyesi olan çalışanların yaptıkları işler dikkate alındığında eğitmenin çok faydası görülmüyor” dedi.

AOW ödemelerinde sıkıntı yaşamamak için emeklilik yaşını 67’ye çıkaran hükümetin sektörel ve kişinin profiline göre karar vermesi gerektiği savunuldu.

SONHABER.EU