Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

AB, “ucuz işçiliği” bitiriyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, birlik içerisinde “ucuz işçiliği” engellemeye yönelik düzenleme üzerinde uzlaşı sağladı. Düzenleme özellikle Fransa, Almanya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda ve Avusturya tarafından desteklenirken, Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerince rahatsızlıkla karşılanıyor.

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AB, “ucuz işçiliği” bitiriyor

AB Konseyi, birlik ülkeleri arasında çalışanların bir başka ülkede görevlendirilmesiyle ilgili düzenleme konusunda uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, AB içerisinde çalışmak üzere bir başka ülkeye gönderilen kişilere, bulundukları ülkedeki ilgili sektör seviyelerinde ücret verilecek.

Çalışanlar, bulundukları ülkenin resmi tatillerinden ve yıllık izin sürelerinden faydalanacak.

Ayrıca, bu çalışanların mevcut durumda 30 ay olan görevlendirilme süreleri 12 aya indirilecek. Sadece istisnai durumlarda 6 aylık ilave bir müddet verilecek.

AB içerisinde “ucuz işçiliğe” yönelik yeni düzenleme 2021 yılında yürürlüğe girecek.

AB içerisindeki çalışanlara yönelik yürülükteki düzenleme 1996 yılında hazırlandı.

AB’nin daha az gelişmiş ülkeleri üyeliğe almasıyla, Doğu Avrupa’da kurulan çok sayıda şirket Batı Avrupa ülkelerine çalışan göndermeye başladı.

Mevcut durumda, bu gönderilen kişilere bulundukları ülkelerin asgari ücreti seviyesinde ödeme yapılıyor. Ancak bu durum o ülkedeki sektör seviyelerinin çok aşağısında kalıyor. Ayrıca, söz konusu çalışanların emeklilik ödemeleri ve sigorta primleri kendi ülkelerindeki seviyede ödeniyor.

Avrupa’da bu şekilde çalışan yaklaşık 2 milyon kişi bulunuyor. Bunlar özellikle inşaat ve yaşlı bakımı gibi alanlarda çalışıyor.

Söz konusu düzenleme özellikle Fransa, Almanya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda ve Avusturya tarafından desteklenirken, Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerince rahatsızlıkla karşılanıyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor. Ardından AB üyesi bütün ülkelerin gerekli düzenlemeleri yürürlüğe sokması gerekiyor.

AA

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