Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

AB’de işsizlik 24 ülkede azaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre AB genelinde işsizlik oranı tahmin edildiği gibi.

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AB’de işsizlik 24 ülkede azaldı

Avro Bölgesi’nde işsizlik, geçen yıl kasımda önceki aya göre değişmeyerek yüzde 9,8 olarak gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, Kasım 2016’da ekim ayına göre değişmeyerek yüzde 9,8 oldu. İşsizlik, kasım ayında piyasa beklentisi doğrultusunda gerçekleşti.

28 üyeli AB’de ise işsizlik, kasım ayında ekimdeki yüzde 8,4’ten yüzde 8,3’e düştü. AB’nin ekim ayı işsizlik rakamı da yüzde 8,3’ten yüzde 8,4’e revize edildi.

AB’de işsiz sayısı kasımda 20 milyon 429 bin olurken, bunun 15 milyon 898 bini Avro Bölgesi’nde yer aldı. İşsiz sayısı, bir önceki aya göre AB’de 41 bin ve Avro Bölgesi’nde 15 bin azalırken, Kasım 2015’e göre de AB’de 1 milyon 552 bin ve Avro Bölgesi’nde 972 bin geriledi.

– AB’de işsizlik 24 ülkede azaldı

AB’de kasım ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 3,7 ile Çekya’da ölçüldü. Çekya’yı yüzde 4,1 ile Almanya izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 23,1 ile Yunanistan (Eylül 2016 verisi) ve yüzde 19,2 ile İspanya’da kaydedildi.

Bir yıl öncesine kıyasla Kasım 2016’da AB’de işsizlik oranı 24 ülkede gerilerken, Estonya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka ve İtalya’da arttı. Söz konusu dönemde işsizlik oranında azalışın en fazla görüldüğü ülke ise Hırvatistan oldu.

– AB’de genç işsiz sayısı 4 milyon 280 bin

25 yaş altı genç işsiz sayısı kasımda AB’de 4 milyon 280 bin olurken, bunun 3 milyon 7 bini tek para birliğinde yer aldı. 2015 yılının kasım ayına göre genç işsiz sayısı AB’de 137 bin ve Avro Bölgesi’nde 42 bin geriledi.

Genç işsizlik oranı, AB’de yüzde 18,8 ve Avro Bölgesi’nde yüzde 21,2 olarak ölçüldü.

Kasım ayında en düşük genç işsizliğe sahip ülke yüzde 6,7 ile Almanya olurken, en yüksek genç işsizlik yüzde 46,1 ile Yunanistan’da (Eylül 2016 verisi), yüzde 44,4 ile İspanya’da ve yüzde 39,4 ile de İtalya’da kaydedildi.

Kaynak AA

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