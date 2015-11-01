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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

AB’den Hollanda telekom şirketi’ne ‘usulsüzlük’ suçlaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Hollanda merkezli telekom şirketi Altice’i PT Portugal şirketini satın almada kurallara uygun davranmamakla suçladı.

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AB’den Hollanda telekom şirketi’ne ‘usulsüzlük’ suçlaması

AB Komisyonu, Altice’in Portekiz telekom firması PT Portugal’ı satın aldığı dönemde kurallara aykırı davrandığı suçlaması yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, AB şirket birleşme kuralları gereği Altice’in PT Portugal’ı satın almadan önce AB Komisyonu’na bilgi vermesi ve onay alması gerektiği belirtilerek, gerekli işlemlerin yapılmamış olması nedeniyle Altice’e resmi suçlama bildirisi gönderildiği kaydedildi.

Altice, 2014 sonunda PT Portugal şirketinin yönetimini elinde tutan Brezilyalı operatör Oi ile söz konusu şirketi 7,4 milyar dolara satın almak üzere anlaşmıştı. Altice, Şubat 2015’te AB Komisyonu’na PT Portugal’ı satın almayı planladığını bildirmişti. AB Komisyonu, bu satın almaya Nisan 2015’te şartlı olarak onay vermişti.

AA

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