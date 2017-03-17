ABN Amro’dan yüzük ve kol saati ile ödeme imkanı

Hollanda’da ABN Amro banka kartını kullanmadan içerisinde NFC-çip bulunan yüzük ve kol saati ile ödeme yönteminin test aşamasını başlattığını duyurdu.

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Günümüzde pin kodu girmeden banka kartı ile 25 euroya kadar ödeme yapmak büyül ilgi görüyor. Bunu fırsat bilen ABN Amro bankası NFC-çip sayesinde münkün olan bu yöntemi yüzük ve kol saatleri ile deneyerek farklı eşyalarla ödeme yapabilmenin test aşamasını başlattı.

Adı kerv olan bu yüzükler 2017 yılının başında piyasaya sürülmüştü. Yüzükte bulunan NFC-çip ile sadece ödeme yapmanın yanı sıra toplu taşıma araçlarında chek in, kapı kilidi de açılabiliyor.

Test aşamasında yüzük ile ödeme yöntemini henüz test uygulamasında yer alan katılımcıların kullanabildiği ve yıl sonundan itibaren herkese açık olacağı belirtildi.

SONHABER.EU