Action durdurulamıyor

Hollanda’da son yıllarda yaşanan krizin teğet geçtiği tek mağaza Action oldu. Son verilere göre hızla büyümeye devam eden firma Avrupa perakende sektöründe de önemli yer edinmeyi başardı.

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Çarşamba günü firmanın cirosunu açıklayan Action, 2016 yılında 2,7 milyar euro ciroya ulaştığını bildirdi. Açıklanan verilerde Action’ın 6 ülkede açtığı 860 mağaza ile Avrupa perakende sektöründe sağlam adımlarla ilerdiği görülüyor.

Özellikle bir yıldan uzun süredir aktif olan mağazalarda satışların yüzde 7 artış gösterdiği belirtilirken, ” krizin teğet geçtiği tek mağaza ” yorumları yapılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan genel müdür Sander van der Laan, sonuçlardan memnun olduklarını ve Avrupa’da hızla büyüyen bir marka olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Alınan bilgilre göre Action 2017 yılında mağaza sayısını artırmayı hedefliyor.

SONHABER.EU