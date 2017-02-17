Hollanda’da adli sicil kaydı olan gençlere iş imkanı sunulacağı bildirildi.
Amsterdam belediyesi adli sicil kaydı olan gençlere iş imkanı sunacağını duyurdu. Parool gazetesinde yer alan haberde Amsterdam belediye meclisi bazı meslekler için istenilen iyi hal belgesi (verklaring omtrent goed gedrag VOG) ile ilgili şartların hafifletileceği önergeyi kabul ettiğine yer verildi.
Gençlerin yaptığı saçma hataların yıllarca önüne çıkmaması gerektiğine inanan Amsterdam belediye meclisi üyeleri, bu gençlerin çocukluk denebilecek hatalarından dolayı iş piyasasından uzak tutulmaması gerektiğini belirtti.
Bakanlık ve işverenlerle de görüşecek olan Amsterdam belediyesi, bu gençlere imkan tanınması için kolları sıvadığını aktardı.
SONHABER.EU
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