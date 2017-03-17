Air Berlin’e üç talip var

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Bu sirketlerin basında Alman havayolları Lufthansa geliyor. Iki Ingiliz ucuz uçus sirketi Easy Jet ve Thomas Cook’un da pazarlık için sırada oldugu vurgulandı. Öte yandan aralarında çok sayıda Türk kökenlinin de bulundugu 8 bin 600 çalısanın isinden olmaması için büyük çaba harcandıgı, Air Berlin yetkililerince dile getirildi.

Sabah.de