Air Berlin’e üç talip var

İflasını açıklayan Almanya’nın Air Berlin havayolu’na üç sirketin talip oldugu bildirildi.
Bu sirketlerin basında Alman havayolları Lufthansa geliyor. Iki Ingiliz ucuz uçus sirketi Easy Jet ve Thomas Cook’un da pazarlık için sırada oldugu vurgulandı. Öte yandan aralarında çok sayıda Türk kökenlinin de bulundugu 8 bin 600 çalısanın isinden olmaması için büyük çaba harcandıgı, Air Berlin yetkililerince dile getirildi.
Sabah.de
Türkiye Diyanet Vakfı Kuzey Avrupa Kurban Proje Yöneticisi E...
Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Mörfelden-Walldor...
Hollanda'da kreşte 10 yaş altı iki kız çocuğuna cinsel istis...
Hollanda'da özellikle Amsterdam, Den Haag ve Rotterdam gibi ...
Hollanda'da yaşayan 19 yaşındaki Ayşe Kırat, geçen ay diplom...
Hollanda ve Türkiye arasında imzalanan işgücü anlaşmasının 5...
Merkezi İstatistik Bürosu CBS tarafından açıklanan verilerde...
Erdoğan: Türkiye'nin tansiyon düşürme noktasında herhangi bi...
İspanya'nın Barcelona kentindeki terör saldırısının ardından...
Ordu'da tatillerini tamamlayıp Hollanda'ya dönerken Sırbista...