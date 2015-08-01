Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Almanya yine grevle sarsılıyor

Toplu iş görüşmelerinde istediklerini alamayan havaalanı yer hizmetleri çalışanları, Berlin ve Hamburg’da uyarı grevine gitti. Stuttgart havaalanında ise iş yavaşlatma eylemi başlatıldı.

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Almanya yine grevle sarsılıyor

Berlin Tegel ve Schönefeld havaalanlarında çalışan yer hizmeti işçilerinin sabah 05.00 ile 11.00 arasındaki uyarı grevi, 60 uçak seferinin iptal edilmesine neden oldu. Binlerce yolcu havaalanında çaresiz kaldı. Havaalanı çalışanlarının sendikası ‘Ver.di’ sözcüsü Andreas Splanemann, uyarı grevine check-in ve bagaj taşıma, transfer, temizlik işleri ve yakıt ikmali yapan ekiplerin katıldığını duyurdu. Çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ücret artışları yapılıncaya kadar uyarı grevlerine gidecekleri kaydedildi. Grev sonrası seyahat etmek isteyen yolcuların bagaj bölümündeki yığılmadan dolayı yaşanan olumsuzluklardan dolayı yolcuların el bagajlarıyla seyahat etmeleri tavsiye edildi.

Hamburg havaalanındaki uyarı grevinin sabah 04.00’te başladığı ve gün boyunca devan edeceği bildirildi. Stuttgart havaalanı çalışanları iş yavaşlatma eylemine gittiklerini ayrıca uyarı grevine gideceklerini duyururken, sendika, havaalanındaki uyarı grevi nedeniyle yüzde 20’lik check-in işlemlerinin ancak yapılacağını açıkladı. Öte yandan, yer hizmetleri şirketi AAD’nin sendika ile aralarındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanabilmesi için yeni teklifle masaya oturacağı duyuruldu. Yolcuların seyahat öncesi Berlin Tegel, Schönefeld Hamburg ve Stuttgart havaalanlarının internet sayfalarına girerek son durum hakkında bilgi almaları istendi.

KAYNAK TURKİYE GAZETESİ

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