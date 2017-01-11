Almanya’da ekonomik büyüme 5 yılın zirvesinde

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Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) bugün açıkladığı ilk verilere göre, Almanya’nın Gayrfi Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 2016 yılında yüzde 1,9 arttı. Geçen yıl yüzde 1,8’lik piyasa beklentisinin üzerinde büyüyen Almanya’da GSYH 2011 yılında yüzde 3,7 yükselmişti. Böylece ülke ekonomisinde, 2016’da son 5 yılın en güçlü büyümesi kaydedildi.

Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya’nın ekonomisi, 2012’de yüzde 0,5, 2013’de yüzde 0,5, 2014’te yüzde 1,6 ve 2015’te de yüzde 1,7 büyümüştü.

2016 yılında gerçekleşen büyümenin arkasındaki ana itici güç yerli faktörler oldu. Yıllık bazda hane halkı tüketim harcamaları yüzde 2 arttı.

Kamu harcamalarında da yüzde 4,2’lik belirgin bir artış görüldü. Kamu harcamalarındaki artışın nedenlerinden biri ülkeye gelen sığınmacıların maliyeti olarak görüldü. Ayrıca nihai tüketim harcamaları da yüzde 2,5 yükseldi.

-Dış ticaret dengesi olumsuz etkiledi

Ülkede ihracat ve ithalat dengesi GSYH üzerine olumsuz etki yaptı. Mal ve hizmet ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artarken, aynı dönemde ithalat da yüzde 3,4 yükseldi.

Üretim tarafında ise tüm ekonomik sektörler, Almanya ekonomisinin büyüme performansında önemli rol oynadı. 2016 yılındaki ekonomik performans, işleri Almanya’da bulunan yaklaşık 43,5 milyon kişiyle gerçekleştirildi.

2016 yılı GSYH’ye ilişkin detaylı sonuçlar, 23 Şubat 2017’de açıklanacak.

Kaynak AA