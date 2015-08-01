Almanya’da ev alımına komisyon engeli

Araştırmaya göre Berlin’de 200 bin avroluk bir eve 14 bin avro komisyon ücreti ödenmek zorunda

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Alman Ekonomi Enstitüsünün (IW) araştırmasına göre, Almanya’da düşük faiz sayesinde ev almanın ucuza mal olmasına karşın özellikle komisyoncuların talep ettiği yüksek ücretler ev satın alma işlemlerini zorlaştırıyor.

Merkezi Köln’de bulunan Ekonomi Enstitüsü, Almanya’da konut alımlarındaki ek ücretlere ve komisyoncuların ücretlerine ilişkin araştırma yaptı.

Araştırmaya ilişkin yapılan açıklamada, ülkede düşük faiz sayesinde ev satın alımının, neredeyse her yerde, kiralardan daha ucuza mal olmasına karşın aracılık ücretlerinin bu süreçte önemli bir engel teşkil ettiği kaydedildi.

Açıklamada, “Acil durum maliyetleri, arazi kaydı ve gelir vergisine ek olarak aracılık ücretleri önemli bir etkiye sahip. Örneğin; Berlin’de 200 bin avro değerindeki bir ev için komisyoncuya 14 bin avro ödenmek gerekiyor.” denildi.

Başkent Berlin’de dairelerin yaklaşık yüzde 80’inin komisyoncular tarafından sunulduğu, bu oranın Düsseldorf’ta 76, Köln’de 63, ülke genelinde 59 seviyesinde olduğu hatırlatılan açıklamada bu duruma karşı tedbirler alınması gerektiğine vurgu yapıldı.

“Birçok insanın ev alması zorlaşıyor”

IW Gayrimenkul Uzmanı Michael Voigtlaender, konuya ilişkin değerlendirmesinde, komisyon ücretlerinin yüksek olduğunu belirterek, bunun birçok insanın ev almasını gereksiz yere zorlaştırdığını vurguladı.

Voigtlaender, “Yüksek ek masraflar, Almanların sadece yüzde 45’inin kendi konutlarında yaşadığı ve düşük faiz oranına rağmen daha fazla Alman’ın mülk edinemediği anlamına geliyor.” ifadesini kullandı.

KAYNAK AA