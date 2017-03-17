Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Almanya’da işsizlikte rekor gerileme

Almanya’da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik yüzde 5,6 ile yeni rekor seviyeye geriledi.

A+A-

Almanya’da işsizlikte rekor gerileme

Almanya Federal İş Ajansının (BA) açıkladığı verilere göre, Almanya’da eylül ayında piyasalarda 5 bin azalması beklenen mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 23 bin kişi azaldı.

Böylece eylül ayında ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 2 milyon 506 bin olarak ölçüldü.

Almanya’da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise eylül ayında yeni tarihi düşük seviyeye indi. İşsizlik ağustos ayında yüzde 5,7 iken eylülde 5,6’ya düşerek ülkenin 1990 yılında birleşmesinden bu yana ölçülen en düşük seviyeye geriledi.

Arındırılmamış rakamlarla ele alındığında ise işsizlik yüzde 5,5 seviyesinde belirlendi.

Federal İş Ajansı Başkanı Deflef Scheele, konuya ilişkin açıklamasında, iş gücü piyasasının çok olumlu bir gelişme göstermeyi sürdürdüğünü belirterek, istihdamın artmaya devam ettiğini ve yeni çalışanlara yönelik talebin bu ay şiddetle arttığını ifade etti.

AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Avro Bölgesi’nde ekonomik güven eylülde arttı Avro Bölgesi’nde ekonomik güven eylülde ...

Avrupa Komisyonu'nun eylül ayı "İş ve Tüketici Anketi"nin sonuçlarına göre, Avro Bölgesi’nde Ekonomik Güven Endeksi, ağustos ayında 111...

Bir gurbetçi iki Alman’a bedel Bir gurbetçi iki Alman’a bedel

Gurbetçilerin Türk turizminde önemi ile ilgili yapılan araştırma sonuçlandı. Bir gurbetçinin iki Alman turiste denk harcama yaptığı kay...

DSW’den beklenmedik hamle, eigen risico’yu düşürdü DSW’den beklenmedik hamle, eigen r...

Hollanda'da eigen risico ve sağlık primleri tartışılırken, ilk hamle DSW'den geldi. DSW eigen risico ve sağlık priminde indirim yaptığı...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Türkiye-Belçika sosyal güvenlik anlaşması imzalandı Türkiye-Belçika sosyal gü...

Türkiye ile Belçika arasında imzalanan sosyal güvenlik anlaş...

Üye ülkelerin iç sorunları “AB projesini” tehdit ediyor Üye ülkelerin iç sorunlar...

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, hükümet krizleri, aşırı sağın ...

Almanya’da işsizlikte rekor gerileme Almanya’da işsizlikte rek...

Almanya’da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik yüzde 5,6 i...

THY Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşları yeniden başlatıyor THY Ankara’dan yurt...

THY, Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşları yeniden başlatıy...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Mevlüt Uysal seçildi İstanbul Büyükşehir Beled...

Kadir Topbaş'ın istifasıyla boşalan İstanbul Büyükşehir Bele...

Müslümanları hedef alarak hazırlanan önerge insan haklarına aykırı ! Müslümanları hedef alarak...

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yene...

Mali’de İki Hollanda Askerinin Ölümü Mali’de İki Holland...

Hollanda Savunma Bakanlığı, iki askerin arızalı havan toplar...

Belediye işi gücü bıraktı Kurtlar Vadisi Vatan’ı tartışıyor Belediye işi gücü bıraktı...

CDA'lı Rotterdam belediyesi meclis üyesi De Langen çevresind...

UEFA, Beşiktaş’a soruşturma açtı UEFA, Beşiktaş’a so...

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın evinde Leipzig'i 2-0 yendiğ...

“Müslümanlar üzerinden siyaset yapılmasın” “Müslümanlar üzerin...

Avusturyalı Müslümanlar, 15 Ekim'de yapılacak genel seçimler...

VIDEO GALERİ