Almanya’nın ihracatı için ‘karamsar’ tahmin

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Alman Sanayi Federasyonu (BDI), ihracat pazarlarındaki gelişmeler ve BDI üyesi kuruluşların değerlendirmeleri göz önüne alındığında, ülkenin ihracatının bu yıl yaklaşık yüzde 1 artmasının beklendiğini bildirdi.

BDI’dan Almanya’nın 2016 yılı sanayi üretimi ve dış ticaretine ilişkin yapılan açıklamada, bu yıl Almanya’nın sanayi üretiminde yüzde 0,5 artış görülmesinin beklendiği kaydedildi.

İmalat sektörünün, dış ticarete çok fazla odaklandığı ve küresel ekonominin zayıf gelişiminden etkilendiği belirtilen açıklamada, global sanayi üretiminin 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artacağı öngörüsünde bulunuldu.

Açıklamada, “Gelişmiş ekonomilerin sanayi üretiminde marjinal bir artış gerçekleştirememeleri 6 yıldır ilk kez görülüyor. Aynı zamanda, gelişmekte olan ülkelerdeki genişleme oranı da geriledi.” denildi.

İhracat pazarlarındaki gelişmeler ve BDI üyesi kuruluşların değerlendirmeleri göz önüne alındığında, bu yıl Almanya’nın ihracatının yaklaşık yüzde 1 büyümesinin beklendiği belirtilen açıklamada, Almanya’nın ihracatının geçen yıl 2014’e göre yüzde 6,4 arttığı, dış ticaretin, bu yıl 2015’te görülen yüksek büyümenin çok altında kalacağı vurgulandı.

KAYNAK AA