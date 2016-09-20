Amsterdam vatandaşları borçtan kurtarmaya kararlı

Hollanda’da yaşanan ekonomik krizin ardından borçlanan vatandaşların çaresiz kalmaması için kolları sıvayan Amsterdam belediyesi yeni bir kampanya ile geliyor.

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Amsterdam belediyesi vatandaşların borçlarından genelde utandıkları için bahsetmediklerini ve bu nedenle sorun küçükken daha da büyüdüğünü belirtti. Belediyenin başlattığı yeni kampanyada vatandaşların borçları katlanmadan sorunlara çözüm üretilmesinin hedeflendiği dikkat çekiyor.

Konut kooperatifi (ev bürosu), Nuon, Waternet ve Zilveren Kruis gibi kurumların vatandaşların ödemelerinde aksama olduğunda direk belediyeye bildireceği ve bu sayede borçlanma çoğalmadan belediyenin uzmanlarla birlikte vatandaşlara yardımcı olacağı aktarıldı.

Sosyal İşler belediye meclisi encümen azası Arjan Vliegenthart, ” borç sorunları olan vatandaşlara yardım etmek istiyorsak, bunu problem büyümeden çözmemiz gerek” ifadesini kullandı.

Amsterdam belediyesinin aynı zamanda CJİB ve vergi dairesi ile de vatandaşların borçları hakkında yapılandırmalar için görüşmeler yaptığı bilgisi verildi.

SONHABER.EU