Avro Bölgesi’nde işsizlik eylülde azaldı

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Avro Bölgesi’nde işsizlik, geçen ay yüzde 8,9’a geriledi.

Yüzde 9’luk piyasa beklentisinin altında gerçekleşen işsizlik, Ocak 2009’dan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

28 üyeli AB’de ise aylık bazda değişmeyen işsizlik, yüzde 7,5 ile Kasım 2008’den beri görülen en düşük seviyede kalmaya devam etti.

AB’de işsiz sayısı eylülde 18 milyon 446 bin olurken, söz konusu işsizlerin 14 milyon 513 bini Avro Bölgesi’nde yer aldı. Eylülde ağustos ayına göre AB’de 116 bin, Avro Bölgesi’nde 96 bin azalan işsiz sayısı, geçen yılın eylül ayına göre de AB’de 2 milyon 76 bin, Avro Bölgesi’nde 1 milyon 463 bin düştü.

AB’de, eylül ayında verisi mevcut ülkeler arasında en düşük işsizlik yüzde 2,7 ile Çekya’da ölçüldü. Çekya’yı yüzde 3,6 ile Almanya ve 4,1 ile Malta izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 21 ile Yunanistan (Temmuz 2017 verisi) ve yüzde 16,7 ile İspanya’da kaydedildi.

AB’de işsizlik, bir yıl öncesine kıyasla eylülde, Litvanya hariç tüm ülkelerde geriledi. Finlandiya’da ise işsizlik sabit kaldı.

– AB’de genç işsizlik yüzde 16,6

25 yaş altı genç işsiz sayısı eylülde AB’de 3 milyon 735 bin olurken, işsizlerin 2 milyon 656 bini Avro Bölgesi’nde yer aldı. Eylül 2016’ya göre genç işsiz sayısı, AB’de 396 bin ve Avro Bölgesi’nde 229 bin azaldı.

Genç işsizlik oranı, AB’de yüzde 16,6 ve Avro Bölgesi’nde yüzde 18,7 olarak ölçüldü.

Eylül ayında en düşük genç işsizliğe sahip ülke yüzde 6,4 ile Almanya olurken, en yüksek genç işsizlik yüzde 42,8 ile Yunanistan (Temmuz 2017 verisi), yüzde 37,2 ile İspanya ve yüzde 35,7 ile İtalya’da kaydedildi.

Eurostat verilerine göre, ABD’de ise ağustos ayında yüzde 4,4 olan işsizlik, geçen ay yüzde 4,2’ye geriledi.

AA