Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Avrupa Bankası da TL’ye geçti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türk Lirası” çağrısına Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da (EBRD) uyma kararı aldı.

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Avrupa Bankası da TL’ye geçti!

Türk şirketlerin döviz baskısından kurtulması için adım atan EBRD, finansal kaynak desteğini TL’ye çevirmek için harekete geçti.

TÜRK ŞİRKETLERİNE TL ÜZERİNDEN KREDİ

EBRD Türkiye Direktörü Jean-Patrick Marquet, “Türk şirketlerini TL cinsi kredilerle destekleyerek döviz riskini de elimine etmeyi planlıyoruz” dedi. Bu yıl dört projeyi TL ile finanse ettiklerini belirten Marquet, bunun 3’ünün bono birinin de Borsa İstanbul yatırımı olduğunu aktardı. TL cinsi finansal desteği ilk olarak YDA’nın haziran ayında gerçekleştirdiği tahvil ihracında sağladıklarını aktaran Marquet, “Şu anda TL ile destekleme sürecimiz sınırlı ancak bunu uzun vadede genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.

“TÜRKİYE’YE GÜVENİMİZ TAM”

Türkiye’ye güvenlerinin tam olduğunun altını çizen Marquet, 2016’da yaklaşık 2 milyar euroluk finansal kaynak sağladıklarını aktardı. Marquet, Türkiye’de şehir hastaneleri projelerinin yanı sıra KOBİ’ler, araba üretim şirketleri ve enerji şirketlerine de destek verdiklerini kaydetti. Türkiye’deki küçük ölçekli sürdürülebilir enerji projeleri için 400 milyon euroluk yeni bir finansman paketi oluşturduklarını hatırlatan Marquet, “Kaynak verimliliğini artırmak isteyen özel şirketleri de kapsayacak özel bir finansman programı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

2015’TE EN BÜYÜK YATIRIM, 1.9 MİLYAR EURO İLE TÜRKİYE’YE

2015’te, 1.9 milyar euro ile en büyük yatırımı Türkiye’de yapan EBRD, 2014’te ise Türkiye’ye toplam 1.4 milyar euroluk yatırım gerçekleştirmişti. Bu yılki yatırımın da 2 milyar euroya ulaşması bekleniyor.

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KAYNAK SABAH

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