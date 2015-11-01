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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Avrupa otomotiv pazarı ocak ayında yüzde 9,8 büyüdü

Avrupa’da otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 artışla 1 milyon 382 bin 948’e yükseldi.

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Avrupa otomotiv pazarı ocak ayında yüzde 9,8 büyüdü

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan “2017 Yılı Ocak Ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi” yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomotiv pazarı Ocak 2017’de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,8 büyüyerek 1 milyon 382 bin 948 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl ocak ayında 1 milyon 259 bin 488 otomotiv satılmıştı.

Ocak ayında otomotiv pazarı İsviçre’de yüzde 2,9, İrlanda’da yüzde 2 daralırken, satışlarını en çok artıran pazarlar yüzde 24,7 ile Hollanda ve Letonya, yüzde 18,8 ile Hırvatistan, yüzde 17,9 ile Çek Cumhuriyeti oldu.

Türkiye, bu yılın ocak ayında yüzde 7,1 artışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 10. ülke konumunda yer aldı.

– Otomobil satışları yüzde 10,1 arttı

Avrupa otomobil satışları ise bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 artışla 1 milyon 203 bin 958’e yükseldi. Ocak 2016’da 1 milyon 93 bin 878 otomobil satışı yapılmıştı.

Ocak ayında otomobil pazarında en fazla düşüş sırasıyla yüzde 3,7 ile İsviçre’de, yüzde 1,8 ile İrlanda’da, yüzde 1,2 ile Slovakya’da
görüldü.

Bu dönemde otomobil satışlarını en çok artıran ilk üç pazar yüzde 32,7 ile Letonya, yüzde 27,1 ile Hollanda, yüzde 23,6 ile Hırvatistan olarak sıralandı.

Ocak 2017’de Türkiye, yüzde 9,98 artışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 11. oldu.

– Hafif ticari araç pazarı yüzde 9 büyüdü

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı da ocak ayında yüzde 9 arttı ve 147 bin 269’a yükseldi. Geçen yıl ay 135 57 hafif ticari araç satılmıştı.

Ocak ayında hafif ticari araç pazarında en fazla düşüş yüzde 22,1 ile Letonya’da, yüzde 8 ile Macaristan’da, yüzde 6,1 ile Danimarka’da, yüzde 3,2 ile Polonya ve Romanya’da, yüzde 2,9 ile İrlanda’da, yüzde 2,4 ile Slovakya’da yaşandı.

Hafif ticari araç satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralaması ise İspanya (yüzde 31,5), İsveç (yüzde 27,9) ve Lüksemburg (yüzde 26,8) olarak gerçekleşti.

2017 yılı Ocak ayında Türkiye, yüzde 2,98 artışla Avrupa hafif ticari araç satışlarında 6. sırada yer aldı.

Kaynak AA

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